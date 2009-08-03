О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Alan Curtis

Alan Curtis

Трек  ·  2009

Goldberg Variations, BWV 988: Aria

Alan Curtis

Исполнитель

Alan Curtis

Трек Goldberg Variations, BWV 988: Aria

#

Название

Альбом

1

Трек Goldberg Variations, BWV 988: Aria

Goldberg Variations, BWV 988: Aria

Alan Curtis

Essential Baroque

3:51

Информация о правообладателе: ℗ This compilation (P) 2009 EMI Records Ltd.

Другие релизы артиста

Релиз Brilliant Opera Collection: Gluck Demofoonte
Brilliant Opera Collection: Gluck Demofoonte2020 · Сингл · Alan Curtis
Релиз Vivaldi: Catone in Utica
Vivaldi: Catone in Utica2013 · Альбом · Antonio Vivaldi
Релиз Vivaldi: Catone in Utica
Vivaldi: Catone in Utica2013 · Альбом · Emoke Baräth
Релиз Rossi Lotti Madrigals
Rossi Lotti Madrigals2013 · Альбом · Alan Curtis
Релиз Handel Giove in Argo
Handel Giove in Argo2013 · Альбом · Alan Curtis
Релиз Il pastor fido
Il pastor fido2012 · Альбом · Il Complesso Barocco
Релиз Haendel: Streams of Pleasure
Haendel: Streams of Pleasure2011 · Альбом · Karina Gauvin
Релиз Gluck: Ezio
Gluck: Ezio2011 · Альбом · Alan Curtis
Релиз Handel Ariodante
Handel Ariodante2011 · Альбом · Alan Curtis
Релиз Handel: Berenice
Handel: Berenice2010 · Альбом · Alan Curtis
Релиз Tolomeo E Alessandro Ovvero La Corona Disprezzata
Tolomeo E Alessandro Ovvero La Corona Disprezzata2010 · Альбом · Domenico Scarlatti
Релиз Tolomeo E Alessandro Ovvero La Corona Disprezzata
Tolomeo E Alessandro Ovvero La Corona Disprezzata2010 · Альбом · Alan Curtis

Похожие артисты

Alan Curtis
Артист

Alan Curtis

Franz Xaver Richter
Артист

Franz Xaver Richter

Jess Thomas
Артист

Jess Thomas

Shailan
Артист

Shailan

Johnny Blaze
Артист

Johnny Blaze

Rami
Артист

Rami

Moura Lympany
Артист

Moura Lympany

Hollywood Bowl Orchestra
Артист

Hollywood Bowl Orchestra

Choir Of St. John's College
Артист

Choir Of St. John's College

The Zagreb Soloists
Артист

The Zagreb Soloists

Kilgore Doubtfire
Артист

Kilgore Doubtfire

Fabio di Biase
Артист

Fabio di Biase

Orchestre de l'Opéra Royal
Артист

Orchestre de l'Opéra Royal