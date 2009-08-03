О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Anthony Bailes

Anthony Bailes

,

Wim ten Have

,

Danske Strings

и 

ещё 1

Трек  ·  2009

Lute Concerto in D Major, RV 93: I. Allegro

Anthony Bailes

Исполнитель

Anthony Bailes

Трек Lute Concerto in D Major, RV 93: I. Allegro

#

Название

Альбом

1

Трек Lute Concerto in D Major, RV 93: I. Allegro

Lute Concerto in D Major, RV 93: I. Allegro

Anthony Bailes

,

Wim ten Have

,

Danske Strings

,

Members Of Danske Strings

Essential Baroque

3:38

Информация о правообладателе: ℗ This compilation (P) 2009 EMI Records Ltd.

Другие релизы артиста

Релиз Old Gautiers Nightinghall
Old Gautiers Nightinghall2023 · Альбом · Anthony Bailes
Релиз Gaultier: Apollon Orateur
Gaultier: Apollon Orateur2023 · Альбом · Denis Gaultier
Релиз Galilei: Intavolatura di liuto
Galilei: Intavolatura di liuto2014 · Альбом · Michelagnolo Galilei
Релиз Lute Music of the Netherlands
Lute Music of the Netherlands2012 · Альбом · Anthony Bailes
Релиз Lute Music of the Netherlands
Lute Music of the Netherlands2012 · Сингл · Anthony Bailes
Релиз De Gallot, Gallot & Mouton: Une douceur violente
De Gallot, Gallot & Mouton: Une douceur violente2012 · Альбом · Anthony Bailes
Релиз Mézangeau, Gaultier & Mouton: Pièces de luth
Mézangeau, Gaultier & Mouton: Pièces de luth1977 · Альбом · Anthony Bailes

Похожие артисты

Anthony Bailes
Артист

Anthony Bailes

Gerald Garcia
Артист

Gerald Garcia

Novia Stella
Артист

Novia Stella

Thibaut Garcia
Артист

Thibaut Garcia

Leandra Annemie
Артист

Leandra Annemie

Luna Grove
Артист

Luna Grove

Dawn Geller
Артист

Dawn Geller

Plínio Fernandes
Артист

Plínio Fernandes

James Tyler
Артист

James Tyler

Manuel Barrueco
Артист

Manuel Barrueco

Evergreen Dream
Артист

Evergreen Dream

Thaisa Deboys
Артист

Thaisa Deboys

Sharon Isbin
Артист

Sharon Isbin