Jean-Patrice Brosse

Трек  ·  2009

Concerto Grosso En Sol Mineur, G Minor Op.6 N°8 "Pour La Nuit De Noël" VI. Pastorale: Largo (Remasterisé En 1996)

Исполнитель

#

Название

Альбом

1

Concerto Grosso En Sol Mineur, G Minor Op.6 N°8 "Pour La Nuit De Noël" VI. Pastorale: Largo (Remasterisé En 1996)

Jean-Patrice Brosse

Essential Baroque

4:16

Информация о правообладателе: ℗ This compilation (P) 2009 EMI Records Ltd.

Другие релизы артиста

Релиз Bach - Clavierubung No. 3 : Grands chorals
Bach - Clavierubung No. 3 : Grands chorals2010 · Альбом · Jean-Patrice Brosse
Релиз Corrette : Les amusements du Parnasse
Corrette : Les amusements du Parnasse2008 · Альбом · Jean-Patrice Brosse
Релиз Messe de Bordeaux
Messe de Bordeaux2007 · Альбом · Jean-Christophe Candau
Релиз Balbastre : Pièces de clavecin
Balbastre : Pièces de clavecin2007 · Альбом · Jean-Patrice Brosse
Релиз Simon Simon : Pièces de clavecin, Op. 1
Simon Simon : Pièces de clavecin, Op. 12006 · Альбом · Jean-Patrice Brosse
Релиз Duphly : Pièces de clavecin, 3ème et 4ème livre (1756 & 1768)
Duphly : Pièces de clavecin, 3ème et 4ème livre (1756 & 1768)2004 · Альбом · Jean-Patrice Brosse
Релиз Duphly : Pièces pour clavecin, 2ème livre (1748)
Duphly : Pièces pour clavecin, 2ème livre (1748)2004 · Альбом · Jean-Patrice Brosse
Релиз Duphly : Pièces de clavecin, 1er livre (1744)
Duphly : Pièces de clavecin, 1er livre (1744)2004 · Альбом · Jean-Patrice Brosse
Релиз Royer : Pièces de clavecin
Royer : Pièces de clavecin2003 · Альбом · Jean-Patrice Brosse
Релиз Mozart : Sonates d'église & pièces d'orgue
Mozart : Sonates d'église & pièces d'orgue2003 · Альбом · Bernard Couvert
Релиз J.S.Bach: Sonates Clavecin/Violon
J.S.Bach: Sonates Clavecin/Violon2003 · Сингл · Jean-Patrice Brosse
Релиз Couperin : Pièces pour clavecin
Couperin : Pièces pour clavecin2001 · Альбом · Jean-Patrice Brosse

