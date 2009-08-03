Concerto Grosso En Sol Mineur, G Minor Op.6 N°8 "Pour La Nuit De Noël" VI. Pastorale: Largo (Remasterisé En 1996)

Bach - Clavierubung No. 3 : Grands chorals

2010 · Альбом · Jean-Patrice Brosse

Corrette : Les amusements du Parnasse

2008 · Альбом · Jean-Patrice Brosse

Messe de Bordeaux

2007 · Альбом · Jean-Christophe Candau

Balbastre : Pièces de clavecin

2007 · Альбом · Jean-Patrice Brosse

Simon Simon : Pièces de clavecin, Op. 1

2006 · Альбом · Jean-Patrice Brosse

Duphly : Pièces de clavecin, 3ème et 4ème livre (1756 & 1768)

2004 · Альбом · Jean-Patrice Brosse

Duphly : Pièces pour clavecin, 2ème livre (1748)

2004 · Альбом · Jean-Patrice Brosse

Duphly : Pièces de clavecin, 1er livre (1744)

2004 · Альбом · Jean-Patrice Brosse

Royer : Pièces de clavecin

2003 · Альбом · Jean-Patrice Brosse

Mozart : Sonates d'église & pièces d'orgue

2003 · Альбом · Bernard Couvert

J.S.Bach: Sonates Clavecin/Violon

2003 · Сингл · Jean-Patrice Brosse

Couperin : Pièces pour clavecin