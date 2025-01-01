О нас

Jean-Luc Antoine - Jean-Claude Barbier - Gérard Blatt - Orchestre Du Capitole De Toulouse - Michel Plasson - Gerald Thomas - José Van Dam - Thierry Vincent

,

Chœur du Capitole de Toulouse

,

José Van Dam

Трек  ·  1993

Don Quichotte, Act 3: "Je suis le chevalier errant" (Don Quichotte, Les bandits)

Исполнитель

Трек Don Quichotte, Act 3: "Je suis le chevalier errant" (Don Quichotte, Les bandits)

#

Название

Альбом

1

Трек Don Quichotte, Act 3: "Je suis le chevalier errant" (Don Quichotte, Les bandits)

Don Quichotte, Act 3: "Je suis le chevalier errant" (Don Quichotte, Les bandits)

,

Chœur du Capitole de Toulouse

,

José Van Dam

Massenet: Don Quichotte

6:34

Информация о правообладателе: ℗ 1993 The copyright in this sound recording is owned by EMI Music France.

Артист

