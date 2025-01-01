О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Teresa Berganza

Teresa Berganza

- Choeur du Capitole de Toulouse - Orchestre Du Capitole De Toulouse -

Christian Papis

- Michel Plasson -

Nicolas Rivenq

и 

ещё 3

Трек  ·  1993

Don Quichotte, Act 1: "Alza ! Quand la femme a vingt ans" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)

Teresa Berganza

Исполнитель

Teresa Berganza

Трек Don Quichotte, Act 1: "Alza ! Quand la femme a vingt ans" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)

#

Название

Альбом

1

Трек Don Quichotte, Act 1: "Alza ! Quand la femme a vingt ans" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)

Don Quichotte, Act 1: "Alza ! Quand la femme a vingt ans" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)

Teresa Berganza

,

Christian Papis

,

Nicolas Rivenq

,

Isabelle Vernet

,

Chœur du Capitole de Toulouse

,

Marie-Ange Todorovitch

Massenet: Don Quichotte

3:57

Информация о правообладателе: ℗ 1993 The copyright in this sound recording is owned by EMI Music France.

Другие релизы артиста

Релиз The Art of Teresa Berganza
The Art of Teresa Berganza2020 · Альбом · Teresa Berganza
Релиз Teresa Berganza: Essentials
Teresa Berganza: Essentials2020 · Сингл · Teresa Berganza
Релиз Luna
Luna2018 · Альбом · Ainhoa Arteta
Релиз Les jeunes années (Les indispensables de Diapason)
Les jeunes années (Les indispensables de Diapason)2018 · Альбом · Teresa Berganza
Релиз Les grandes mezzo-sopranos de la musique classique : Teresa Berganza, Vol. 2 (Folklore basque et espagnol)
Les grandes mezzo-sopranos de la musique classique : Teresa Berganza, Vol. 2 (Folklore basque et espagnol)2017 · Альбом · Teresa Berganza
Релиз Les grandes mezzo-sopranos de la musique classique : Teresa Berganza, Vol. 1 (Airs et mélodies du 18ème siècle)
Les grandes mezzo-sopranos de la musique classique : Teresa Berganza, Vol. 1 (Airs et mélodies du 18ème siècle)2017 · Альбом · Teresa Berganza
Релиз Airs et Mélodies du 18ème siècle
Airs et Mélodies du 18ème siècle2016 · Альбом · Teresa Berganza
Релиз Spanish and Basque Folk Songs
Spanish and Basque Folk Songs2016 · Альбом · Teresa Berganza
Релиз El sombrero de tres picos
El sombrero de tres picos2016 · Альбом · Ernest Ansermet
Релиз El barberillo de Lavapiés (Zarzuela en Tres Actos)
El barberillo de Lavapiés (Zarzuela en Tres Actos)2016 · Альбом · Ataulfo Argenta
Релиз Purcell: Dido and Aeneas
Purcell: Dido and Aeneas2016 · Альбом · Orchestre de la société des concerts du conservatoire
Релиз Récital (Mono Version)
Récital (Mono Version)2015 · Сингл · Teresa Berganza

Похожие артисты

Teresa Berganza
Артист

Teresa Berganza

Ambrosian Singers
Артист

Ambrosian Singers

Gabriele Santini
Артист

Gabriele Santini

Orquestra Sinfônica Brasileira
Артист

Orquestra Sinfônica Brasileira

Antonietta Stella
Артист

Antonietta Stella

Lynn Harrell
Артист

Lynn Harrell

Flaviano Labò
Артист

Flaviano Labò

Jürgen Hartfiel
Артист

Jürgen Hartfiel

黃大煒
Артист

黃大煒

Franco Corelli
Артист

Franco Corelli

Carlo Bergonzi
Артист

Carlo Bergonzi

Angela Gheorghiu/Choeur 'Les Elements'/Orchestre National du Capitole de Toulouse/Michel Plasson
Артист

Angela Gheorghiu/Choeur 'Les Elements'/Orchestre National du Capitole de Toulouse/Michel Plasson

Henryk Szeryng
Артист

Henryk Szeryng