Трек · 2010
Rio (BBC In Concert: Live At The Manchester Apollo 25th April 1989)
5 лайков
Информация о правообладателе: Parlophone UK
Текст песни
Her name is Rio she don't need to understand
And I might find her if I'm looking like I can
Oh Rio, Rio hear them shout across the land
From mountains in the north down to the Rio Grande
I've seen you on the beach and I've seen you on TV
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
New York 19842025 · Альбом · Duran Duran
Pretoria 19932025 · Альбом · Duran Duran
GIVE IT ALL UP (feat. Tove Lo) [Erol Alkan's Rework]2022 · Альбом · Duran Duran
LAUGHING BOY2021 · Сингл · Duran Duran
FUTURE PAST (Deluxe)2021 · Альбом · Duran Duran
FUTURE PAST2021 · Альбом · Duran Duran
GIVE IT ALL UP (feat. Tove Lo)2021 · Сингл · Tove Lo
TONIGHT UNITED2021 · Сингл · Duran Duran
ANNIVERSARY (Edit)2021 · Сингл · Duran Duran
ANNIVERSARY2021 · Сингл · Duran Duran
MORE JOY! (feat. CHAI)2021 · Сингл · Chai
INVISIBLE2021 · Сингл · Duran Duran