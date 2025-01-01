Информация о правообладателе: Warner Classics
Трек · 1992
Don Quichotte à Dulcinée, M. 84: No. 3, Chanson à boire
1 лайк
Другие релизы артиста
Shepherd: On a Clear Day2025 · Альбом · Kent Nagano
Brahms: Symphonies Nos. 3 & 42025 · Альбом · Johannes Brahms
Brahms: Symphony No. 3 in F Major, Op. 90: III. Poco allegretto2025 · Сингл · Johannes Brahms
Brahms: Symphony No. 4 in E Minor, Op. 98: III. Allegro giocoso2025 · Сингл · Johannes Brahms
Mozart & Poulenc: Double & Triple Piano Concertos2024 · Альбом · L'Orchestre de la Suisse Romande
Rachmaninoff Live – The Piano Concertos & The Paganini Rhapsody2024 · Альбом · Сергей Рахманинов
Mozart: Piano Concerto No. 7 for 3 Pianos in F Major, K. 242 "Lodron": III. Rondo. Tempo di minuetto2024 · Сингл · Wolfgang Amadeus Mozart
Rachmaninoff: Rhapsody on a Theme of Paganini, Op. 43: Var. 6. L’istesso tempo (Live)2024 · Сингл · Сергей Рахманинов
Leonard Bernstein: Mass2024 · Альбом · Leonard Bernstein
Ginastera – Bernstein – Moussa: Works for Violin and Orchestra2020 · Альбом · Orchestre Symphonique de Montréal
Penderecki: St. Luke Passion (Live)2020 · Альбом · Krzysztof Penderecki
Beethoven: Piano Concertos 0-52019 · Сингл · Deutsches Symphonie-Orchester Berlin