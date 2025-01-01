О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Kent Nagano

Kent Nagano

Трек  ·  1992

Don Quichotte à Dulcinée, M. 84: No. 3, Chanson à boire

1 лайк

Kent Nagano

Исполнитель

Kent Nagano

Трек Don Quichotte à Dulcinée, M. 84: No. 3, Chanson à boire

#

Название

Альбом

1

Трек Don Quichotte à Dulcinée, M. 84: No. 3, Chanson à boire

Don Quichotte à Dulcinée, M. 84: No. 3, Chanson à boire

Kent Nagano

Ravel/Ibert/Martin/Poulenc - Songs

1:53

Информация о правообладателе: Warner Classics

Другие релизы артиста

Релиз Shepherd: On a Clear Day
Shepherd: On a Clear Day2025 · Альбом · Kent Nagano
Релиз Brahms: Symphonies Nos. 3 & 4
Brahms: Symphonies Nos. 3 & 42025 · Альбом · Johannes Brahms
Релиз Brahms: Symphony No. 3 in F Major, Op. 90: III. Poco allegretto
Brahms: Symphony No. 3 in F Major, Op. 90: III. Poco allegretto2025 · Сингл · Johannes Brahms
Релиз Brahms: Symphony No. 4 in E Minor, Op. 98: III. Allegro giocoso
Brahms: Symphony No. 4 in E Minor, Op. 98: III. Allegro giocoso2025 · Сингл · Johannes Brahms
Релиз Mozart & Poulenc: Double & Triple Piano Concertos
Mozart & Poulenc: Double & Triple Piano Concertos2024 · Альбом · L'Orchestre de la Suisse Romande
Релиз Rachmaninoff Live – The Piano Concertos & The Paganini Rhapsody
Rachmaninoff Live – The Piano Concertos & The Paganini Rhapsody2024 · Альбом · Сергей Рахманинов
Релиз Mozart: Piano Concerto No. 7 for 3 Pianos in F Major, K. 242 "Lodron": III. Rondo. Tempo di minuetto
Mozart: Piano Concerto No. 7 for 3 Pianos in F Major, K. 242 "Lodron": III. Rondo. Tempo di minuetto2024 · Сингл · Wolfgang Amadeus Mozart
Релиз Rachmaninoff: Rhapsody on a Theme of Paganini, Op. 43: Var. 6. L’istesso tempo (Live)
Rachmaninoff: Rhapsody on a Theme of Paganini, Op. 43: Var. 6. L’istesso tempo (Live)2024 · Сингл · Сергей Рахманинов
Релиз Leonard Bernstein: Mass
Leonard Bernstein: Mass2024 · Альбом · Leonard Bernstein
Релиз Ginastera – Bernstein – Moussa: Works for Violin and Orchestra
Ginastera – Bernstein – Moussa: Works for Violin and Orchestra2020 · Альбом · Orchestre Symphonique de Montréal
Релиз Penderecki: St. Luke Passion (Live)
Penderecki: St. Luke Passion (Live)2020 · Альбом · Krzysztof Penderecki
Релиз Beethoven: Piano Concertos 0-5
Beethoven: Piano Concertos 0-52019 · Сингл · Deutsches Symphonie-Orchester Berlin

Похожие артисты

Kent Nagano
Артист

Kent Nagano

Николай Аносов
Артист

Николай Аносов

Curtis Alan
Артист

Curtis Alan

Orchestra dell' Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Артист

Orchestra dell' Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Fritz Reiner
Артист

Fritz Reiner

Metropolitan Opera Orchestra
Артист

Metropolitan Opera Orchestra

Камерный оркестр Московской филармонии
Артист

Камерный оркестр Московской филармонии

Юлий Реентович
Артист

Юлий Реентович

Joyce DiDonato
Артист

Joyce DiDonato

Monteverdi Choir
Артист

Monteverdi Choir

Daniel Taylor
Артист

Daniel Taylor

Ансамбль скрипачей Большого театра
Артист

Ансамбль скрипачей Большого театра

Carlo Maria Giulini
Артист

Carlo Maria Giulini