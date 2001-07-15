О нас

Klaus Tennstedt

Klaus Tennstedt

Трек  ·  2001

Die Walküre, WWV 86B, Act 3 Scene 3: Wotans Abschied und Feuerzauber

Klaus Tennstedt

Исполнитель

Klaus Tennstedt

Трек Die Walküre, WWV 86B, Act 3 Scene 3: Wotans Abschied und Feuerzauber

#

Название

Альбом

1

Трек Die Walküre, WWV 86B, Act 3 Scene 3: Wotans Abschied und Feuerzauber

Die Walküre, WWV 86B, Act 3 Scene 3: Wotans Abschied und Feuerzauber

Klaus Tennstedt

Wagner: Orchestral Music from "The Ring"

7:21

Информация о правообладателе: ℗ 2001 This compilation (P) 2001 EMI Records Ltd.

