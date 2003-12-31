Трек · 2003
Les Liens d'Eros
Информация о правообладателе: Parlophone (France)
Текст песни
Aimer, être aimer, quel bonheur
Et pourtant, comme tous éclat est terne
Auprès de la félicité remplie de tourments
Que l'on éprouve en adorant une femme qui fait de l'homme son jouet
En devenant l'esclave d'une créature tyrannique
