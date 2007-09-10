О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук»

The Vines

The Vines

Трек  ·  2007

Autumn Shade II

The Vines

The Vines

Трек Autumn Shade II

1

Трек Autumn Shade II

Autumn Shade II

The Vines

The Acoustic Alternative Album

3:14

Текст песни

Look through me because I am transparent

Her to know me, but why even know yourself

I'm beginning to need all that I can't have

I'm succeeding to speak like I'm fucking mad

Looking at the autumn shade

Информация о правообладателе: ℗ 2007 Parlophone Records Ltd a Warner Music Group Company

