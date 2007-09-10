Трек · 2007
Autumn Shade II
Контент 18+
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: ℗ 2007 Parlophone Records Ltd a Warner Music Group Company
Текст песни
Look through me because I am transparent
Her to know me, but why even know yourself
I'm beginning to need all that I can't have
I'm succeeding to speak like I'm fucking mad
Looking at the autumn shade
Чтобы увидеть полный текст,
Другие релизы артиста
I'll be here2025 · Альбом · The Vines
Get Free (Cover)2025 · Сингл · Mark Allen & Company
Vines2022 · Сингл · The Vines
Witness Me2022 · Сингл · The Vines
Lush2022 · Сингл · The Vines
Unknown Place2021 · Сингл · The Vines
Sign Off2021 · Сингл · The Vines
Prima Donna2021 · Сингл · The Vines
My Groove2021 · Сингл · The Vines
Sad Pack2021 · Сингл · The Vines
Hard to Know2021 · Сингл · The Vines
Say Good Bye2021 · Сингл · The Vines