О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Radiohead

Radiohead

Трек  ·  2007

Fake Plastic Trees (Acoustic)

28 лайков

Radiohead

Исполнитель

Radiohead

Трек Fake Plastic Trees (Acoustic)

#

Название

Альбом

1

Трек Fake Plastic Trees (Acoustic)

Fake Plastic Trees (Acoustic)

Radiohead

The Acoustic Alternative Album

4:45

Информация о правообладателе: ℗ 2007 Parlophone Records Ltd a Warner Music Group Company
Волна по треку
Волна по треку
Волна по треку

Волна по треку


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие релизы артиста

Релиз New York 1997
New York 19972025 · Альбом · Radiohead
Релиз Pinkpop 1996
Pinkpop 19962025 · Альбом · Radiohead
Релиз KID A MNESIA
KID A MNESIA2021 · Альбом · Radiohead
Релиз Follow Me Around
Follow Me Around2021 · Сингл · Radiohead
Релиз If You Say the Word
If You Say the Word2021 · Сингл · Radiohead
Релиз Creep
Creep2021 · Сингл · Thom Yorke
Релиз OK Computer OKNOTOK 1997 2017
OK Computer OKNOTOK 1997 20172017 · Альбом · Radiohead
Релиз Ill Wind
Ill Wind2016 · Сингл · Radiohead
Релиз Supercollider / The Butcher
Supercollider / The Butcher2016 · Сингл · Radiohead
Релиз Harry Patch (In Memory Of)
Harry Patch (In Memory Of)2016 · Сингл · Radiohead
Релиз Spectre
Spectre2016 · Сингл · Radiohead
Релиз A Moon Shaped Pool
A Moon Shaped Pool2016 · Альбом · Radiohead

Похожие артисты

Radiohead
Артист

Radiohead

Wheatus
Артист

Wheatus

Massive Attack
Артист

Massive Attack

Goo Goo Dolls
Артист

Goo Goo Dolls

Two Door Cinema Club
Артист

Two Door Cinema Club

The Joy Formidable
Артист

The Joy Formidable

Foster The People
Артист

Foster The People

The Cardigans
Артист

The Cardigans

The Fratellis
Артист

The Fratellis

The Verve
Артист

The Verve

Björk
Артист

Björk

MGMT
Артист

MGMT

Cage The Elephant
Артист

Cage The Elephant