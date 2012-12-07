О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023.

Petr Kolar

Petr Kolar

Трек  ·  2012

Prisaham

Petr Kolar

Исполнитель

Petr Kolar

Трек Prisaham

#

Название

Альбом

1

Трек Prisaham

Prisaham

Petr Kolar

Nechte zvony znit

3:24

Информация о правообладателе: ℗ 2012 The copyright in this sound recording is owned by Parlophone Czech Republic s.r.o.

