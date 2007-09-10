О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

We Are Scientists

We Are Scientists

Трек  ·  2007

The Great Escape Under the Sea

3 лайка

We Are Scientists

Исполнитель

We Are Scientists

Трек The Great Escape Under the Sea

#

Название

Альбом

1

Трек The Great Escape Under the Sea

The Great Escape Under the Sea

We Are Scientists

The Acoustic Alternative Album

3:54

Текст песни

Making my escape

Making my escape

Tell myself that

Everything's in shape

Everything's in shape

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: ℗ 2007 Parlophone Records Ltd a Warner Music Group Company
Волна по треку
Волна по треку
Волна по треку

Волна по треку


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие релизы артиста

Релиз Qualifying Miles
Qualifying Miles2025 · Альбом · We Are Scientists
Релиз The Big One
The Big One2025 · Сингл · We Are Scientists
Релиз What You Want Is Gone
What You Want Is Gone2025 · Сингл · We Are Scientists
Релиз I Could Do Much Worse
I Could Do Much Worse2025 · Сингл · We Are Scientists
Релиз Please Don't Say It
Please Don't Say It2025 · Сингл · We Are Scientists
Релиз Lobes
Lobes2023 · Альбом · We Are Scientists
Релиз Settled Accounts
Settled Accounts2023 · Сингл · We Are Scientists
Релиз Lucky Just To Be Here
Lucky Just To Be Here2022 · Сингл · We Are Scientists
Релиз Less From You
Less From You2022 · Сингл · We Are Scientists
Релиз Operator Error
Operator Error2022 · Сингл · We Are Scientists
Релиз Huffy
Huffy2021 · Альбом · We Are Scientists
Релиз Huffy
Huffy2021 · Альбом · We Are Scientists

Похожие артисты

We Are Scientists
Артист

We Are Scientists

синдром главного героя
Артист

синдром главного героя

Royel Otis
Артист

Royel Otis

Red Leather
Артист

Red Leather

Circa Waves
Артист

Circa Waves

Black Honey
Артист

Black Honey

Vinyl Theatre
Артист

Vinyl Theatre

The Rubens
Артист

The Rubens

Dashboard Confessional
Артист

Dashboard Confessional

The Amazons
Артист

The Amazons

KennyHoopla
Артист

KennyHoopla

The beaches
Артист

The beaches

Band of Skulls
Артист

Band of Skulls