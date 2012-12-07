О нас

Iveta Bartošová

Iveta Bartošová

Трек  ·  2012

Tři Oříšky

Iveta Bartošová

Исполнитель

Iveta Bartošová

Трек Tři Oříšky

Название

Альбом

1

Трек Tři Oříšky

Tři Oříšky

Iveta Bartošová

Nechte zvony znit

3:46

Текст песни

Marně se vlastního osudu ptáš

Co dnes a zítra schystá

Představ si, že v kapse oříšek máš

A ten ti dá moc vyzrát

Na ty, kdo s cílem zlým

Информация о правообладателе: ℗ 2012 The copyright in this sound recording is owned by Parlophone Czech Republic s.r.o.

Другие релизы артиста

Релиз Knoflíky lásky
Knoflíky lásky2021 · Альбом · Iveta Bartošová
Релиз Noc je kralovstvi
Noc je kralovstvi2012 · Сингл · Iveta Bartošová
Релиз Neni cesty zpatky
Neni cesty zpatky2012 · Сингл · Iveta Bartošová
Релиз Noc je kralovstvi
Noc je kralovstvi2012 · Альбом · Iveta Bartošová
Релиз Bily kamen
Bily kamen2012 · Альбом · Iveta Bartošová
Релиз Ve jmenu lasky.
Ve jmenu lasky.2012 · Альбом · Iveta Bartošová
Релиз Jedna jedina (Gold Edition)
Jedna jedina (Gold Edition)2012 · Альбом · Iveta Bartošová
Релиз Jedna jedina
Jedna jedina2012 · Альбом · Iveta Bartošová
Релиз Hej pane diskzokej
Hej pane diskzokej2012 · Альбом · Iveta Bartošová
Релиз Víš, Lásko
Víš, Lásko2012 · Альбом · Iveta Bartošová
Релиз Closer Now
Closer Now2010 · Альбом · Iveta Bartošová
Релиз I.B.
I.B.2010 · Альбом · Iveta Bartošová

Похожие артисты

Iveta Bartošová
Артист

Iveta Bartošová

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож