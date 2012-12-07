Информация о правообладателе: ℗ 2012 The copyright in this sound recording is owned by Parlophone Czech Republic s.r.o.
Трек · 2012
Proc nejsi tam, kde ja
#
Название
Альбом
Другие релизы артиста
Krásnej pár2025 · Сингл · Bratři Hradečtí
Duety2024 · Альбом · Leona MacHalkova
Přihořívá2023 · Сингл · Vlasta Horváth
Leona Největší Hity2013 · Альбом · Leona MacHalkova
Leona2006 · Альбом · Leona MacHalkova
Blízká Setkání2001 · Альбом · Leona MacHalkova
Film & Muzikál II1999 · Альбом · Leona MacHalkova
Film & Muzikál1998 · Альбом · Leona MacHalkova