Информация о правообладателе: ℗ 2011 The copyright in this sound recording is owned by Parlophone Czech Republic s.r.o.
Трек · 2011
Promitam
#
Название
Альбом
Другие релизы артиста
Singly 1984-19892022 · Альбом · Petra Janu
Singly 1976-19832022 · Альбом · Petra Janu
Petra & Petřina2017 · Альбом · Ota Petřina
Blazni2017 · Альбом · Petra Janu
Live V Lucerně2015 · Альбом · Petra Janu
Už Mi Nevolej2013 · Альбом · Petra Janu
Jedeme dal II.2013 · Альбом · Petra Janu
Album2013 · Альбом · Petra Janu
Má Pouť2012 · Альбом · Petra Janu
Já Jsem Jaká Jsem2011 · Альбом · Petra Janu
Ročník 502010 · Альбом · Petra Janu
Už Nejsem Volná2010 · Альбом · Petra Janu