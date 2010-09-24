Трек · 2010
New Religion (Live at Beacon Theater, New York, NY, 31/08/1987)
1 лайк
Информация о правообладателе: Parlophone UK
Текст песни
Yeah, come on now
Ah-ah-ah-ah-ah
Woah!
I've been now sauntering
Out and down the path sometime
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
New York 19842025 · Альбом · Duran Duran
Pretoria 19932025 · Альбом · Duran Duran
GIVE IT ALL UP (feat. Tove Lo) [Erol Alkan's Rework]2022 · Альбом · Duran Duran
LAUGHING BOY2021 · Сингл · Duran Duran
FUTURE PAST (Deluxe)2021 · Альбом · Duran Duran
FUTURE PAST2021 · Альбом · Duran Duran
GIVE IT ALL UP (feat. Tove Lo)2021 · Сингл · Tove Lo
TONIGHT UNITED2021 · Сингл · Duran Duran
ANNIVERSARY (Edit)2021 · Сингл · Duran Duran
ANNIVERSARY2021 · Сингл · Duran Duran
MORE JOY! (feat. CHAI)2021 · Сингл · Chai
INVISIBLE2021 · Сингл · Duran Duran