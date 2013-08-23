О нас

Информация о правообладателе: A Warner Classics release ℗ 2013 Parlophone Records Limited

Другие релизы артиста

Релиз Dvořák: Slavonic Dances, Series I, B. 83: No. 1, in C Major, Furiant. Presto
Dvořák: Slavonic Dances, Series I, B. 83: No. 1, in C Major, Furiant. Presto2025 · Сингл · Sir Simon Rattle
Релиз Mozart: Idomeneo - ll padre adorato (live)
Mozart: Idomeneo - ll padre adorato (live)2025 · Сингл · Wolfgang Amadeus Mozart
Релиз Janáček: Jenůfa
Janáček: Jenůfa2025 · Альбом · London Symphony Orchestra
Релиз Janáček: Jenůfa (Její pastorkyňa), JW I/4, Act III Scene 12: Odešli. Jdi také!
Janáček: Jenůfa (Její pastorkyňa), JW I/4, Act III Scene 12: Odešli. Jdi také!2025 · Сингл · London Symphony Orchestra
Релиз Janáček: Jenůfa (Její pastorkyňa), JW I/4, Act II Scene 1: Prelude
Janáček: Jenůfa (Její pastorkyňa), JW I/4, Act II Scene 1: Prelude2025 · Сингл · London Symphony Orchestra
Релиз Janáček: Jenůfa (Její pastorkyňa), JW I/4, Act III Scene 1: Prelude
Janáček: Jenůfa (Její pastorkyňa), JW I/4, Act III Scene 1: Prelude2025 · Сингл · London Symphony Orchestra
Релиз Gurre-Lieder, Pt. 3: No. 9, Seht die Sonne farbenfroh am Himmelssaum (Live)
Gurre-Lieder, Pt. 3: No. 9, Seht die Sonne farbenfroh am Himmelssaum (Live)2025 · Сингл · Sir Simon Rattle
Релиз Haydn: Die Schöpfung, Hob. XXI:2 (Live)
Haydn: Die Schöpfung, Hob. XXI:2 (Live)2025 · Альбом · Sir Simon Rattle
Релиз Mahler: Symphony No. 7 (Live)
Mahler: Symphony No. 7 (Live)2025 · Альбом · Sir Simon Rattle
Релиз Weill: The Seven Deadly Sins
Weill: The Seven Deadly Sins2025 · Альбом · London Symphony Orchestra
Релиз "Die Himmel erzählen die Ehre Gottes" from Haydn: The Creation (Die Schöpfung) with Simon Rattle
"Die Himmel erzählen die Ehre Gottes" from Haydn: The Creation (Die Schöpfung) with Simon Rattle2025 · Сингл · Sir Simon Rattle
Релиз Weill: The Seven Deadly Sins: I. Prologue
Weill: The Seven Deadly Sins: I. Prologue2025 · Сингл · London Symphony Orchestra

