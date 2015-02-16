Трек · 2015
Come
10 лайков
#
Название
Альбом
1
3:16
Информация о правообладателе: Parlophone Poland
Текст песни
Come,
If You want see how it's ends
Don't think we'll mean to be just friends
Came tame the fire
Come
Чтобы увидеть полный текст,
Другие релизы артиста
Pull Me Up (Baasch Remix)2022 · Сингл · Mary Komasa
Pull Me Up2021 · Сингл · Mary Komasa
Charlatan (Original Motion Picture Soundtrack)2021 · Альбом · Antoni Komasa-Łazarkiewicz
Disarm2019 · Альбом · Mary Komasa
Sauvages2019 · Сингл · Mary Komasa
Be a Boy2019 · Сингл · Mary Komasa
Degenerate Love2019 · Сингл · Mary Komasa
Palermo2019 · Сингл · Mary Komasa
Jestem kobieta2018 · Сингл · The Dumplings
Dare To Take (feat. Mary Komasa)2018 · Альбом · Baasch
Oh Lord (Verlatour Remix)2017 · Сингл · Mary Komasa
Come (The Young Professionals remix)2015 · Сингл · Mary Komasa