Mary Komasa

Mary Komasa

Трек  ·  2015

Come

10 лайков

Mary Komasa

Исполнитель

Mary Komasa

Трек Come

#

Название

Альбом

1

Трек Come

Come

Mary Komasa

Come

3:16

Текст песни

Come,

If You want see how it's ends

Don't think we'll mean to be just friends

Came tame the fire

Come

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Parlophone Poland

