Информация о правообладателе: Warner Classics
Трек · 2011
Flute Concerto in D Major, RV 428 "Il gardellino" (No. 3 from "6 Flute Concertos", Op. 10): II. Cantabile
Другие релизы артиста
Mozart: Four Flute Quartets; Oboe Quartet; Clarinet Quintet; Schubert: String Quintet2013 · Сингл · George Pieterson
Harp Concertos2010 · Альбом · Claire Jones
Bach, J.S.: Brandenburg Concertos etc.1995 · Сингл · Emanuel Hurwitz
Mozart: The Works for Flute1994 · Альбом · Wolfgang Amadeus Mozart
Mozart: Flute Concertos Nos.1 & 2; Concerto for Flute & Harp1994 · Сингл · Hubert Jellinek
Poulenc: Flute Sonata1991 · Альбом · William Bennett
Ferdinand Ries & Andreas Jakob Romberg: Quintets for Flute and Strings1991 · Альбом · William Bennett
'Pot-Pourri' for flute & guitar1990 · Сингл · William Bennett
Celebration for flute and orchestra1989 · Сингл · English Chamber Orchestra
Concert Live at Nova Hall1987 · Альбом · Clifford Benson
Telemann: Recorder Suite; 2 Double Concertos1982 · Сингл · Iona Brown
Scarlatti, A.: 6 Sinfonie di Concerto Grosso1981 · Альбом · I Musici