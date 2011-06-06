О нас

Naoko Yoshino

Naoko Yoshino

,

Samuel Coles

,

Yehudi Menuhin

Трек  ·  2011

Concerto for Flute and Harp in C Major, K. 299 / 297c: II. Andantino

Naoko Yoshino

Исполнитель

Naoko Yoshino

Трек Concerto for Flute and Harp in C Major, K. 299 / 297c: II. Andantino

#

Название

Альбом

1

Трек Concerto for Flute and Harp in C Major, K. 299 / 297c: II. Andantino

Concerto for Flute and Harp in C Major, K. 299 / 297c: II. Andantino

Naoko Yoshino

,

Samuel Coles

,

Yehudi Menuhin

Essential Flute

9:12

Информация о правообладателе: Warner Classics

