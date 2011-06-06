Информация о правообладателе: Warner Classics
Трек · 2011
Concerto for Flute and Harp in C Major, K. 299 / 297c: II. Andantino
Другие релизы артиста
Concertos pour harpe2024 · Сингл · Naoko Yoshino
Danses2020 · Альбом · Naoko Yoshino
Insomnia1997 · Альбом · Gidon Kremer
Insomnia1997 · Сингл · Gidon Kremer
The Healing Harp1995 · Сингл · Naoko Yoshino
Takemitsu: Toward the Sea III / Debussy: Sonata for Flute, Viola & Harp / Britten: Lachrymae / Honegger: Petite Suite / Denisov: Duo1994 · Сингл · Aurèle Nicolet