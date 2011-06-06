О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Michel Debost

Michel Debost

/

Lionel Rogg

Трек  ·  2011

Flute Sonata in E-Flat Major, BWV 1031: II. Siciliano

Michel Debost

Исполнитель

Michel Debost

Трек Flute Sonata in E-Flat Major, BWV 1031: II. Siciliano

#

Название

Альбом

1

Трек Flute Sonata in E-Flat Major, BWV 1031: II. Siciliano

Flute Sonata in E-Flat Major, BWV 1031: II. Siciliano

Michel Debost

,

Lionel Rogg

Essential Flute

2:24

Информация о правообладателе: Warner Classics

Другие релизы артиста

Релиз Nicanor Zabaleta ‎• Harp: Mozart • Boieldieu • Ravel • Bach • Krumpholtz • Fauré • Albéniz
Nicanor Zabaleta ‎• Harp: Mozart • Boieldieu • Ravel • Bach • Krumpholtz • Fauré • Albéniz2023 · Сингл · Orchestra RTSI
Релиз Mozart, Beethoven, Clementi & Schubert: Pièces pour flûte et piano (Mono Version)
Mozart, Beethoven, Clementi & Schubert: Pièces pour flûte et piano (Mono Version)2014 · Альбом · Michel Debost
Релиз Maîtres allemands des XVIIe et XVIIIe siècles (Mono Version)
Maîtres allemands des XVIIe et XVIIIe siècles (Mono Version)2014 · Альбом · Sylvie Spycket
Релиз Mozart: 4 Quatuors pour flûte et trio à cordes (Mono Version)
Mozart: 4 Quatuors pour flûte et trio à cordes (Mono Version)2014 · Альбом · Michel Debost
Релиз Flûte Panorama
Flûte Panorama2013 · Альбом · Michel Debost
Релиз Flûte Panorama, Vol. 2
Flûte Panorama, Vol. 22013 · Альбом · Michel Debost
Релиз Panorama
Panorama2013 · Альбом · Michel Debost
Релиз Flûte Panorama
Flûte Panorama2013 · Альбом · Michel Debost
Релиз Hindemith : Musique de Chambre
Hindemith : Musique de Chambre2006 · Альбом · Noel Lee
Релиз Devienne : Quatre sonates pour flûte et clavecin
Devienne : Quatre sonates pour flûte et clavecin1999 · Альбом · Michel Debost
Релиз Auric: Imaginées
Auric: Imaginées1979 · Альбом · Michel Debost
Релиз Saint-Saëns: Carnival of the Animals & Septet, Op. 65
Saint-Saëns: Carnival of the Animals & Septet, Op. 651978 · Альбом · Michel Beroff

Похожие артисты

Michel Debost
Артист

Michel Debost

Francesco Molinari Pradelli
Артист

Francesco Molinari Pradelli

Kammerphilharmonie Berlin
Артист

Kammerphilharmonie Berlin

Frank Nimsgern
Артист

Frank Nimsgern

Melissa Venema
Артист

Melissa Venema

Gunnar Flagstad
Артист

Gunnar Flagstad

Vincenzo Vasi
Артист

Vincenzo Vasi

Alberto Milani
Артист

Alberto Milani

Marco Anzovino
Артист

Marco Anzovino

Orchestra of the Teatro Massimo Bellini, Catania
Артист

Orchestra of the Teatro Massimo Bellini, Catania

Anders Miolin
Артист

Anders Miolin

Kirill Karabits
Артист

Kirill Karabits

Jesper Söderqvist
Артист

Jesper Söderqvist