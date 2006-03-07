L'eau grise (Du film ''Mélodie magique'')

Nuits de Chine

2015 · Сингл · Anny Flore

Mon cahier de chansons, l'intégrale

2014 · Альбом · Anny Flore

Mon cahier de chansons, l'intégrale (Mono Version)

2014 · Альбом · Anny Flore

Nuits de Chine

2014 · Сингл · Anny Flore

Paris Mann' Quins / Le monde et toi (Mono Version)

2014 · Сингл · Anny Flore

Julie la rousse (Mono Version)

2014 · Альбом · Anny Flore

Mon carnet de chansons, no. 1 (Mono Version)

2014 · Альбом · Anny Flore

Chantent l'Auvergne (Mono Version)

2014 · Сингл · André Thivet

Mon cahier de chansons, no. 3 (Mono Version)

2014 · Альбом · Anny Flore

Bal chez Temporel (Mono version)

2014 · Альбом · Anny Flore

Mon cahier de chansons no. 6 (Mono Version)

2014 · Альбом · Anny Flore

Cœur de Lilas (Mono Version)