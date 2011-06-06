О нас

Информация о правообладателе: Warner Classics

Другие релизы артиста

Релиз Bizet: Symphony in C Major, WD 33 & L'Arlésienne Suites Nos 1 & 2
Bizet: Symphony in C Major, WD 33 & L'Arlésienne Suites Nos 1 & 22005 · Альбом · Sir Neville Marriner
Релиз Bizet: Symphony in C / L'Arlesienne Suites Nos. 1 & 2
Bizet: Symphony in C / L'Arlesienne Suites Nos. 1 & 22000 · Альбом · Academy of St Martin-in-the-Fields
Релиз Mozart:Symphonies 35 & 36
Mozart:Symphonies 35 & 361999 · Альбом · Academy of St Martin-in-the-Fields
Релиз Mozart: Eine Kleine Nachtmusik etc.
Mozart: Eine Kleine Nachtmusik etc.1997 · Альбом · Academy of St Martin-in-the-Fields
Релиз Mozart: Symphonies Nos. 40 & 41 'Jupiter'
Mozart: Symphonies Nos. 40 & 41 'Jupiter'1997 · Альбом · Academy of St Martin-in-the-Fields
Релиз Mozart: Symphonies Nos. 31, 33 & 34
Mozart: Symphonies Nos. 31, 33 & 341991 · Альбом · Sir Neville Marriner
Релиз Suppé: Overtures
Suppé: Overtures1990 · Альбом · Sir Neville Marriner
Релиз Bach: Brandenburg Concertos Nos. 5 & 6 & Orchestral Suite No.1
Bach: Brandenburg Concertos Nos. 5 & 6 & Orchestral Suite No.11987 · Альбом · Sir Neville Marriner
Релиз Bach: Brandenburg Concertos Nos. 1-4
Bach: Brandenburg Concertos Nos. 1-41987 · Альбом · Academy of St Martin-in-the-Fields
Релиз Mozart: Symphonies Nos. 38 & 39
Mozart: Symphonies Nos. 38 & 391986 · Альбом · Sir Neville Marriner
Релиз Mozart: Symphony Nos. 38 (Prague) & 39
Mozart: Symphony Nos. 38 (Prague) & 391986 · Альбом · Academy of St Martin-in-the-Fields
Релиз Mozart: Eine Kleine Nachtmusik etc.
Mozart: Eine Kleine Nachtmusik etc.1986 · Альбом · Sir Neville Marriner

Похожие артисты

