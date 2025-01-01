О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Saïan Supa Crew

Saïan Supa Crew

Трек  ·  1999

Darkness

1 лайк

Saïan Supa Crew

Исполнитель

Saïan Supa Crew

Трек Darkness

#

Название

Альбом

1

Трек Darkness

Darkness

Saïan Supa Crew

Klr

4:24

Текст песни

Son esprit, son âme, tout est acquis

Et ce, la faute à qui? La faute à trop d'eau

Dans son vin, peu d'ennemis, trop d'autos, mais aussi de motos

Tout ce qui flashe et saute aux yeux

C'est tout ce qui l'anime, l'envenime

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Parlophone (France)

Другие релизы артиста

Релиз Angela
Angela2020 · Альбом · Saïan Supa Crew
Релиз Dímelo
Dímelo2019 · Сингл · Saïan Supa Crew
Релиз Live Au Bataclan
Live Au Bataclan2006 · Альбом · Saïan Supa Crew
Релиз Rouge Sang
Rouge Sang2006 · Сингл · Saïan Supa Crew
Релиз La Patte
La Patte2005 · Сингл · Saïan Supa Crew
Релиз La Patte
La Patte2005 · Сингл · Saïan Supa Crew
Релиз Hold Up
Hold Up2005 · Альбом · Saïan Supa Crew
Релиз Jacko
Jacko2005 · Сингл · Saïan Supa Crew
Релиз Blow
Blow2005 · Сингл · Saïan Supa Crew
Релиз Give Praise/X Raisons
Give Praise/X Raisons2003 · Сингл · Saïan Supa Crew
Релиз x raisons
x raisons2001 · Альбом · Saïan Supa Crew
Релиз Saian Supa Crew
Saian Supa Crew2000 · Альбом · Saïan Supa Crew

Похожие артисты

Saïan Supa Crew
Артист

Saïan Supa Crew

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож