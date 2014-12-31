О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Meek Mill

Meek Mill

,

Big Sean

,

A$AP Ferg

Трек  ·  2014

B Boy (feat. Big Sean & A$AP Ferg)

Контент 18+

53 лайка

Meek Mill

Исполнитель

Meek Mill

Трек B Boy (feat. Big Sean & A$AP Ferg)

#

Название

Альбом

1

Трек B Boy (feat. Big Sean & A$AP Ferg)

B Boy (feat. Big Sean & A$AP Ferg)

Meek Mill

,

Big Sean

,

A$AP Ferg

B Boy (feat. Big Sean & A$AP Ferg)

3:36

Текст песни

All that ass, Lord have mercy

All that champagne, these bitches thirsty

Rchy, no hold up, I meant Versace

I prolly pull up Roberto over Cavalli

Puffin' on Cali, prolly out in the valley

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: MMG/Atlantic
Волна по треку
Волна по треку
Волна по треку

Волна по треку


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие релизы артиста

Релиз Seventeen
Seventeen2025 · Сингл · Meek Mill
Релиз Survivor’s Guilt (feat. G Herbo)
Survivor’s Guilt (feat. G Herbo)2025 · Сингл · Meek Mill
Релиз Friends To Miami (feat. Meek Mill)
Friends To Miami (feat. Meek Mill)2025 · Сингл · Yung Bleu
Релиз WHO DECIDES WAR
WHO DECIDES WAR2024 · Сингл · Meek Mill
Релиз CYBER TRUCK
CYBER TRUCK2024 · Сингл · Meek Mill
Релиз Boyz N Da Hood
Boyz N Da Hood2024 · Сингл · Rowdy Rebel
Релиз 5AM IN PHILLY
5AM IN PHILLY2024 · Сингл · Meek Mill
Релиз HEATHENISM
HEATHENISM2024 · Альбом · Meek Mill
Релиз Same 24 (feat. Meek Mill)
Same 24 (feat. Meek Mill)2024 · Сингл · Meek Mill
Релиз Expensive Pain
Expensive Pain2021 · Альбом · Meek Mill
Релиз Expensive Pain
Expensive Pain2021 · Альбом · Meek Mill
Релиз Blue Notes 2 (feat. Lil Uzi Vert)
Blue Notes 2 (feat. Lil Uzi Vert)2021 · Сингл · Meek Mill

Похожие артисты

Meek Mill
Артист

Meek Mill

Offset
Артист

Offset

Rich Homie Quan
Артист

Rich Homie Quan

Skepta
Артист

Skepta

A$AP Ferg
Артист

A$AP Ferg

MC Eiht
Артист

MC Eiht

Fivio Foreign
Артист

Fivio Foreign

Mustard
Артист

Mustard

Moneybagg Yo
Артист

Moneybagg Yo

Blac Youngsta
Артист

Blac Youngsta

Roddy Ricch
Артист

Roddy Ricch

Metro Boomin
Артист

Metro Boomin

O.T. Genasis
Артист

O.T. Genasis