Georges Guétary

Georges Guétary

,

Bourvil

Трек  ·  1997

C'est la vie de bohème

Georges Guétary

Исполнитель

Georges Guétary

Трек C'est la vie de bohème

#

Название

Альбом

1

Трек C'est la vie de bohème

C'est la vie de bohème

Georges Guétary

,

Bourvil

Collection Disques Pathé

2:51

Информация о правообладателе: Parlophone (France)

