Трек · 1999
I Will Be There
Информация о правообладателе: Parlophone UK
Текст песни
This is the life you saved, laid out before you
Everything that I think I have been and what I am now
Nothing can change the way I feel about you, no
Better we go on our separate ways
Nothing is left but the endless days
