Информация о правообладателе: Parlophone Spain
Трек · 2012
Le llaman la Marquesona
#
Название
Альбом
Другие релизы артиста
La Gitana Senorita2014 · Antonita Romero
La Cosas del Querer2013 · Antonita Romero
El Gran Reverte2012 · Antonita Romero
La luna enamora2012 · Antonita Romero
Grandes Exitos2012 · Antonita Romero
Paloma Mensajera2009 · Antonita Romero
Antologia De La Copla Volume 62003 · Antonita Romero
Vintage Spanish Song Nº64 - EPs Collectors "¡ Ay, Maricruz !"1958 · Antonita Romero
Vintage Spanish Song Nº71 - EPs Collectors "La Gitana Señorita" Copla Y Fiesta Gitana1956 · Antonita Romero
Vintage Spanish Song Nº67 - EPs Collectors "El Alma Del Pasodoble"1956 · Antonita Romero