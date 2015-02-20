Langt igjen å gå (feat. Lex Press)

#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: WM Norway
Текст песни
For det er langt igjen å gå,
Jeg tar beina fatt
Jeg kan gå i mange år,
Veien virker bratt
Чтобы увидеть полный текст,
Другие релизы артиста
Får ikke nok av deg (feat. Lex Press)2018 · Сингл · Lex Press
Nye jeans2016 · Сингл · Innertier
Ingen er sånn som du2016 · Сингл · Innertier
Si ja!2016 · Сингл · Katastrofe
Ei som deg2015 · Сингл · Innertier
Lærerinna2015 · Сингл · Staysman
Du er ung (feat. Thomas Gregersen)2015 · Сингл · Innertier
Langt igjen å gå feat. Lex Press2015 · Сингл · Innertier
Dum feat. Katastrofe2014 · Сингл · Innertier