Serj Tankian

Serj Tankian

,

Tom Morello

,

Rudy Sarzo

и 

ещё 1

Трек  ·  2015

Crazy Train

174 лайка

Serj Tankian

Исполнитель

Serj Tankian

Трек Crazy Train

#

Название

Альбом

1

Трек Crazy Train

Crazy Train

Serj Tankian

,

Tom Morello

,

Rudy Sarzo

,

Vinny Appice

Immortal Randy Rhoads - The Ultimate Tribute

5:10

Текст песни

Crazy, but that's how it goes

Millions of people living as foes

Maybe it's not too late

To learn how to love

And forget how to hate

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Silver Lining Music
