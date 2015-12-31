Serj Tankian
,
Tom Morello
,
Rudy Sarzo
и
ещё 1
Трек · 2015
Crazy Train
174 лайка
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Silver Lining Music
Текст песни
Crazy, but that's how it goes
Millions of people living as foes
Maybe it's not too late
To learn how to love
And forget how to hate
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
I'm Counting On You2025 · Сингл · Serj Tankian
A Seed2025 · Сингл · Serj Tankian
I'm Afraid of Stars2024 · Сингл · Nemra
Foundations2024 · Альбом · Serj Tankian
A.F. Day2024 · Сингл · Serj Tankian
Sky Is Over2024 · Сингл · Serj Tankian
Deconstruction2023 · Сингл · Tony Iommi
Black Thunder (feat. Serj Tankian and DL of Bad Wolves)2023 · Сингл · The HU
Natural's Not in It2021 · Альбом · Serj Tankian
Elasticity2020 · Альбом · Serj Tankian
Elasticity2020 · Альбом · Serj Tankian
Elasticity2020 · Сингл · Serj Tankian