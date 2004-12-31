Информация о правообладателе: Parlophone (France)
Трек · 2004
Ma pomme a d'la veine
Другие релизы артиста
A bobino2021 · Félix Marten
Au Moulin rouge2021 · Félix Marten
Félix Marten à L'Olympia2021 · Félix Marten
Succès et raretés (Collection "78 tours et puis s'en vont")2019 · Félix Marten
Les années cabaret : Félix Marten, Vol. 12015 · Félix Marten
Titanium Hits2014 · Félix Marten
Des filles sensass' (Mono Version)2014 · Félix Marten
C'est d'la musique ! (Mono Version)2014 · Félix Marten
C'est d'la musique / La p'tite Yvonne (Mono version)2014 · Félix Marten
La belle âge / Pour ton mariage (Mono Version)2014 · Félix Marten
L'aiguiseur / Le p'tit père cirage (Mono Version)2014 · Félix Marten
L'aiguiseur (Mono version)2014 · Félix Marten