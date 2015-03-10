Трек · 2015
LAVA GLACiERS (feat. CHiLDiSH GAMBiNO) [CHOP NOT SLOP REMiX]
Контент 18+
2 лайка
Информация о правообладателе: ℗ 2015 Mad Decent Protocol Under Exclusive License To Theory Entertainment LLC.
Текст песни
My mind goes round like a roundabout
Whistles and sings
Darker than darkest night
Sweeter than spring
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
My Main Goal (Slowed)2025 · Riff Raff
My Main Goal (Sped Up)2025 · Riff Raff
Trapzzoid2025 · Riff Raff
My Main Goal2025 · Riff Raff
HUMAN LAMBO2025 · Riff Raff
Health & Wealth2025 · Riff Raff
BUTTERFLY COUPE (feat. Riff Raff,Mac Dre & Kool G Rap)2025 · Base Hollow
Hologram of Happiness2025 · Riff Raff
Godly2025 · Peter Jackson
Wrist Frosty2025 · Dice Soho
Frosty & The Fox2025 · Riff Raff
Dropped out of School2024 · $anta Frank