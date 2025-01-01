О нас

Kent Nagano

Kent Nagano

Трек  ·  1992

Don Quichotte à Dulcinée, M. 84: No. 3, Chanson à boire

Kent Nagano

Исполнитель

Kent Nagano

Трек Don Quichotte à Dulcinée, M. 84: No. 3, Chanson à boire

#

Название

Альбом

1

Трек Don Quichotte à Dulcinée, M. 84: No. 3, Chanson à boire

Don Quichotte à Dulcinée, M. 84: No. 3, Chanson à boire

Kent Nagano

Poulenc Songs

1:53

Информация о правообладателе: Warner Classics

Другие релизы артиста

Релиз Shepherd: On a Clear Day
Shepherd: On a Clear Day2025 · Kent Nagano
Релиз Brahms: Symphonies Nos. 3 & 4
Brahms: Symphonies Nos. 3 & 42025 · Johannes Brahms
Релиз Brahms: Symphony No. 3 in F Major, Op. 90: III. Poco allegretto
Brahms: Symphony No. 3 in F Major, Op. 90: III. Poco allegretto2025 · Johannes Brahms
Релиз Brahms: Symphony No. 4 in E Minor, Op. 98: III. Allegro giocoso
Brahms: Symphony No. 4 in E Minor, Op. 98: III. Allegro giocoso2025 · Johannes Brahms
Релиз Mozart & Poulenc: Double & Triple Piano Concertos
Mozart & Poulenc: Double & Triple Piano Concertos2024 · L'Orchestre de la Suisse Romande
Релиз Rachmaninoff Live – The Piano Concertos & The Paganini Rhapsody
Rachmaninoff Live – The Piano Concertos & The Paganini Rhapsody2024 · Сергей Рахманинов
Релиз Mozart: Piano Concerto No. 7 for 3 Pianos in F Major, K. 242 "Lodron": III. Rondo. Tempo di minuetto
Mozart: Piano Concerto No. 7 for 3 Pianos in F Major, K. 242 "Lodron": III. Rondo. Tempo di minuetto2024 · Wolfgang Amadeus Mozart
Релиз Rachmaninoff: Rhapsody on a Theme of Paganini, Op. 43: Var. 6. L’istesso tempo (Live)
Rachmaninoff: Rhapsody on a Theme of Paganini, Op. 43: Var. 6. L’istesso tempo (Live)2024 · Сергей Рахманинов
Релиз Leonard Bernstein: Mass
Leonard Bernstein: Mass2024 · Leonard Bernstein
Релиз Ginastera – Bernstein – Moussa: Works for Violin and Orchestra
Ginastera – Bernstein – Moussa: Works for Violin and Orchestra2020 · Orchestre Symphonique de Montréal
Релиз Penderecki: St. Luke Passion (Live)
Penderecki: St. Luke Passion (Live)2020 · Krzysztof Penderecki
Релиз Beethoven: Piano Concertos 0-5
Beethoven: Piano Concertos 0-52019 · Deutsches Symphonie-Orchester Berlin

