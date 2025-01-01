О нас

Информация о правообладателе: Decca Music Group Ltd.

Другие релизы артиста

Релиз Marsalis: Blues Symphony
Marsalis: Blues Symphony2025 · Wynton Marsalis
Релиз Schmitt: La tragédie de Salomé; R. Strauss: Salome's Dance of the Seven Veils; Lalo: Namouna, Suite No. 1 (Paul Paray: The Mercury Masters II, Volume 2)
Schmitt: La tragédie de Salomé; R. Strauss: Salome's Dance of the Seven Veils; Lalo: Namouna, Suite No. 1 (Paul Paray: The Mercury Masters II, Volume 2)2024 · Detroit Symphony Orchestra
Релиз Sergei Rachmaninoff: Symphony No.2 in E minor, Op.27
Sergei Rachmaninoff: Symphony No.2 in E minor, Op.272023 · Detroit Symphony Orchestra
Релиз Rachmaninov: Symphony No. 2 (Paul Paray: The Mercury Masters I, Volume 18)
Rachmaninov: Symphony No. 2 (Paul Paray: The Mercury Masters I, Volume 18)2023 · Сергей Рахманинов
Релиз Bouquet de Paray: Rossini: William Tell Overture; Saint-Saëns: Danse macabre; Weber: Invitation to the Dance; Liszt: Mephisto Waltz No. 1 (Paul Paray: The Mercury Masters II, Volume 5)
Bouquet de Paray: Rossini: William Tell Overture; Saint-Saëns: Danse macabre; Weber: Invitation to the Dance; Liszt: Mephisto Waltz No. 1 (Paul Paray: The Mercury Masters II, Volume 5)2023 · Detroit Symphony Orchestra
Релиз Top classical music, Vol. 1
Top classical music, Vol. 12022 · Joseph Keilberth
Релиз Ravel, fauré, franck, dukas & roussel : la valse - pavane - psyche the sorcerer's apprentice - pelléas and mélisande - the spider's feast
Ravel, fauré, franck, dukas & roussel : la valse - pavane - psyche the sorcerer's apprentice - pelléas and mélisande - the spider's feast2022 · Paul Paray
Релиз Brahms, Gluck, Altschuler, Tchaikovsky & Chabrier: Academic Festival Overture, Op. 80 - Menuetto I & II (from Serenade No. 1) - Dance of the Blessed Spirits (from Orfeo ed Euridice) - Russian Soldier's Song - Waltz (from Serenade for Strings) - España
Brahms, Gluck, Altschuler, Tchaikovsky & Chabrier: Academic Festival Overture, Op. 80 - Menuetto I & II (from Serenade No. 1) - Dance of the Blessed Spirits (from Orfeo ed Euridice) - Russian Soldier's Song - Waltz (from Serenade for Strings) - España2022 · Ossip Gabrilowitsch
Релиз Rimsky-Korsakov, Kreisler, Moszkowski & Glazunov: Capriccio Espagnole, Op. 34 - Caprice Viennois, Op. 2 - Liebesleid - Serenata, Op. 15, No. 1 - Aubade - Valse de Concert, Op. 47 (Short works and excerpts)
Rimsky-Korsakov, Kreisler, Moszkowski & Glazunov: Capriccio Espagnole, Op. 34 - Caprice Viennois, Op. 2 - Liebesleid - Serenata, Op. 15, No. 1 - Aubade - Valse de Concert, Op. 47 (Short works and excerpts)2022 · Detroit Symphony Orchestra
Релиз Saint-Saëns: Symphony No. 3 in C minor, Op. 78 "ORGAN"
Saint-Saëns: Symphony No. 3 in C minor, Op. 78 "ORGAN"2022 · Marcel Dupré
Релиз Berlioz: Symphonie fantastique, Op. 14
Berlioz: Symphonie fantastique, Op. 142021 · Paul Paray
Релиз Franck, ibert, ravel & chabrier : symphony in D minor - escales - rapsodie espagnole - españa rapsodie
Franck, ibert, ravel & chabrier : symphony in D minor - escales - rapsodie espagnole - españa rapsodie2021 · Paul Paray

Похожие артисты

