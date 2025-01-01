Marsalis: Blues Symphony

2025 · Wynton Marsalis

Schmitt: La tragédie de Salomé; R. Strauss: Salome's Dance of the Seven Veils; Lalo: Namouna, Suite No. 1 (Paul Paray: The Mercury Masters II, Volume 2)

2024 · Detroit Symphony Orchestra

Sergei Rachmaninoff: Symphony No.2 in E minor, Op.27

2023 · Detroit Symphony Orchestra

Rachmaninov: Symphony No. 2 (Paul Paray: The Mercury Masters I, Volume 18)

2023 · Сергей Рахманинов

Bouquet de Paray: Rossini: William Tell Overture; Saint-Saëns: Danse macabre; Weber: Invitation to the Dance; Liszt: Mephisto Waltz No. 1 (Paul Paray: The Mercury Masters II, Volume 5)

2023 · Detroit Symphony Orchestra

Top classical music, Vol. 1

2022 · Joseph Keilberth

Ravel, fauré, franck, dukas & roussel : la valse - pavane - psyche the sorcerer's apprentice - pelléas and mélisande - the spider's feast

2022 · Paul Paray

Brahms, Gluck, Altschuler, Tchaikovsky & Chabrier: Academic Festival Overture, Op. 80 - Menuetto I & II (from Serenade No. 1) - Dance of the Blessed Spirits (from Orfeo ed Euridice) - Russian Soldier's Song - Waltz (from Serenade for Strings) - España

2022 · Ossip Gabrilowitsch

Rimsky-Korsakov, Kreisler, Moszkowski & Glazunov: Capriccio Espagnole, Op. 34 - Caprice Viennois, Op. 2 - Liebesleid - Serenata, Op. 15, No. 1 - Aubade - Valse de Concert, Op. 47 (Short works and excerpts)

2022 · Detroit Symphony Orchestra

Saint-Saëns: Symphony No. 3 in C minor, Op. 78 "ORGAN"

2022 · Marcel Dupré

Berlioz: Symphonie fantastique, Op. 14

2021 · Paul Paray

Franck, ibert, ravel & chabrier : symphony in D minor - escales - rapsodie espagnole - españa rapsodie