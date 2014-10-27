Трек · 2014
Ex To See
71 лайк
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: MCA Nashville
Текст песни
Well there ain't enough smoke in my eyes
To hide the kinda games you're trying to play
Honey don't you act so surprised
You know exactly what I'm bout to say
You kiss my lips, like you mean it
Чтобы увидеть полный текст,
Другие релизы артиста
Liberty2024 · Sam Hunt
Locked Up2024 · Sam Hunt
Locked Up2024 · Sam Hunt
Came The Closest2023 · Sam Hunt
Women In My Life2023 · Sam Hunt
Outskirts2023 · Sam Hunt
Walmart2023 · Sam Hunt
Start Nowhere2022 · Sam Hunt
Water Under The Bridge2022 · Sam Hunt
232021 · Sam Hunt
Wishful Drinking2021 · Sam Hunt
when was it over? (feat. Sam Hunt)2021 · Sasha Alex Sloan