String Quartet, Op. 131 in C-Sharp Minor: VI. Adagio quasi un poco andante

Mozart: String Quintet in G Minor K 516

2023 · Amadeus Quartet

Mozart: String Quartet in F Major "prussian No. 3" K 590

2023 · Amadeus Quartet

Mozart: String Quintet in G Minor K 516

2023 · Amadeus Quartet

Mozart: String Quartet in F Major "prussian No. 3" K 590

2023 · Amadeus Quartet

Mozart: Musique de chambre - La discothèque idéale de Diapason, Vol. 1

2023 · Wolfgang Amadeus Mozart

Deutsche Nationalhymne

2021 · Amadeus Quartet

Beethoven: The String Quartets in under 10 minutes

2020 · Amadeus Quartet

Haydn, Mozart & Schubert: Œuvres avec quatuor à cordes (Les indispensables de Diapason)

2018 · Amadeus Quartet

Schubert: String Quartet No.10 In E Flat Major, D.87; String Quartet No. 8 In B Flat Major, D.112 (Op. Post. 168); String Quartet No.9, D.173

2017 · Amadeus Quartet

Britten: String Quartet No.3, Op.94

2017 · Amadeus Quartet

Schubert: String Quartet No.13 In A Minor, D. 804 "Rosamunde"; String Quartet No.15 In G, D. 887; String Quartet No.12 In C Minor, D.703 - "Quartettsatz"

2017 · Amadeus Quartet

Mozart: String Quartet No.17 In B Flat, K.458 -"The Hunt" / Schubert: String Quartet No.10 In E Flat Major, D.87; String Quartet No. 8 In B Flat Major, D.112 (Op. Post. 168) / Mendelssohn: Four Pieces For String Quartet, Op.81, MWV R 35