Информация о правообладателе: audite Musikproduktion
Трек · 2013
String Quartet, Op. 131 in C-Sharp Minor: VI. Adagio quasi un poco andante
Другие релизы артиста
Mozart: String Quintet in G Minor K 5162023 · Amadeus Quartet
Mozart: String Quartet in F Major "prussian No. 3" K 5902023 · Amadeus Quartet
Mozart: String Quintet in G Minor K 5162023 · Amadeus Quartet
Mozart: String Quartet in F Major "prussian No. 3" K 5902023 · Amadeus Quartet
Mozart: Musique de chambre - La discothèque idéale de Diapason, Vol. 12023 · Wolfgang Amadeus Mozart
Deutsche Nationalhymne2021 · Amadeus Quartet
Beethoven: The String Quartets in under 10 minutes2020 · Amadeus Quartet
Haydn, Mozart & Schubert: Œuvres avec quatuor à cordes (Les indispensables de Diapason)2018 · Amadeus Quartet
Schubert: String Quartet No.10 In E Flat Major, D.87; String Quartet No. 8 In B Flat Major, D.112 (Op. Post. 168); String Quartet No.9, D.1732017 · Amadeus Quartet
Britten: String Quartet No.3, Op.942017 · Amadeus Quartet
Schubert: String Quartet No.13 In A Minor, D. 804 "Rosamunde"; String Quartet No.15 In G, D. 887; String Quartet No.12 In C Minor, D.703 - "Quartettsatz"2017 · Amadeus Quartet
Mozart: String Quartet No.17 In B Flat, K.458 -"The Hunt" / Schubert: String Quartet No.10 In E Flat Major, D.87; String Quartet No. 8 In B Flat Major, D.112 (Op. Post. 168) / Mendelssohn: Four Pieces For String Quartet, Op.81, MWV R 352017 · Amadeus Quartet