Amadeus Quartet

Amadeus Quartet

Трек  ·  2013

String Quartet, Op. 131 in C-Sharp Minor: VI. Adagio quasi un poco andante

Amadeus Quartet

Исполнитель

Amadeus Quartet

Трек String Quartet, Op. 131 in C-Sharp Minor: VI. Adagio quasi un poco andante

#

Название

Альбом

1

Трек String Quartet, Op. 131 in C-Sharp Minor: VI. Adagio quasi un poco andante

String Quartet, Op. 131 in C-Sharp Minor: VI. Adagio quasi un poco andante

Amadeus Quartet

Beethoven: String Quartets (The RIAS Amadeus Quartet Recordings, Vol. I)

1:51

Информация о правообладателе: audite Musikproduktion

