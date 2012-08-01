О нас

Musica Amphion

Musica Amphion

Трек  ·  2012

Concerto No. 7 in D: II. Allegro

Musica Amphion

Исполнитель

Musica Amphion

Трек Concerto No. 7 in D: II. Allegro

Название

Альбом

1

Трек Concerto No. 7 in D: II. Allegro

Concerto No. 7 in D: II. Allegro

Musica Amphion

Corelli: Concerti Grossi, Op. 6

2:01

Информация о правообладателе: Brilliant Classics

Другие релизы артиста

Релиз Bach: Three Keyboard Concertos
Bach: Three Keyboard Concertos2023 · Musica Amphion
Релиз Rameau: Complete Works for Harpsichord
Rameau: Complete Works for Harpsichord2023 · Jean-Philippe Rameau
Релиз The Recorder in Bach's Music
The Recorder in Bach's Music2023 · Andrea Coen
Релиз J.S. Bach: Cantatas, Motets & Organ Music
J.S. Bach: Cantatas, Motets & Organ Music2022 · Gesualdo Consort Amsterdam
Релиз J.S. Bach: Harpsichord Concertos
J.S. Bach: Harpsichord Concertos2022 · Musica Amphion
Релиз Quintessence Telemann: Tafelmusik
Quintessence Telemann: Tafelmusik2019 · Musica Amphion
Релиз Music from the Golden Age of Rembrandt
Music from the Golden Age of Rembrandt2019 · Musica Amphion
Релиз Bach: Fürchte dich nicht
Bach: Fürchte dich nicht2014 · Johann Sebastian Bach
Релиз Bach: Bach & Luther
Bach: Bach & Luther2014 · Johann Sebastian Bach
Релиз Bach: Actus Tragicus
Bach: Actus Tragicus2014 · Johann Sebastian Bach
Релиз Bach: Jesu, meine Freude
Bach: Jesu, meine Freude2012 · Johann Sebastian Bach
Релиз Corelli: Concerti Grossi, Op. 6
Corelli: Concerti Grossi, Op. 62012 · Musica Amphion

