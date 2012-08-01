Информация о правообладателе: Brilliant Classics
Трек · 2012
Concerto No. 7 in D: II. Allegro
#
Название
Альбом
Другие релизы артиста
Bach: Three Keyboard Concertos2023 · Musica Amphion
Rameau: Complete Works for Harpsichord2023 · Jean-Philippe Rameau
The Recorder in Bach's Music2023 · Andrea Coen
J.S. Bach: Cantatas, Motets & Organ Music2022 · Gesualdo Consort Amsterdam
J.S. Bach: Harpsichord Concertos2022 · Musica Amphion
Quintessence Telemann: Tafelmusik2019 · Musica Amphion
Music from the Golden Age of Rembrandt2019 · Musica Amphion
Bach: Fürchte dich nicht2014 · Johann Sebastian Bach
Bach: Bach & Luther2014 · Johann Sebastian Bach
Bach: Actus Tragicus2014 · Johann Sebastian Bach
Bach: Jesu, meine Freude2012 · Johann Sebastian Bach
Corelli: Concerti Grossi, Op. 62012 · Musica Amphion