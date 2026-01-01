Информация о правообладателе: WEA
Трек · 1996
Kultaiset korvarenkaat - Golden Earrings
Legendat2013 · Альбом · Erkki Junkkarinen
Sydämen ääni2011 · Альбом · Erkki Junkkarinen
Tuntematon ystäväni2011 · Альбом · Erkki Junkkarinen
Ystävän Laulu - 25 Unohtumatonta Laulua2008 · Альбом · Erkki Junkkarinen
(MM) Ruusuja hopeamaljassa - Laulajan muisto2008 · Альбом · Erkki Junkkarinen
20 Suosikkia / Siks' oon mä suruinen1996 · Альбом · Erkki Junkkarinen
20 Suosikkia / Ruusuja hopeamaljassa1996 · Альбом · Erkki Junkkarinen
20 Suosikkia / Tulisuudelma1996 · Альбом · Erkki Junkkarinen
Unohtumattomat1993 · Альбом · Erkki Junkkarinen
Erkki Junkkarinen1991 · Альбом · Erkki Junkkarinen
Hopeahääpäivänä1982 · Альбом · Erkki Junkkarinen
Onnen maljat1980 · Альбом · Erkki Junkkarinen