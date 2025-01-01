О нас

Информация о правообладателе: Analekta
Волна по треку

Другие альбомы артиста

Релиз Baroque for the Brain
Baroque for the Brain2020 · Альбом · Tafelmusik Baroque Orchestra
Релиз Tales of Two Cities: The Leipzig-Damascus Coffee House
Tales of Two Cities: The Leipzig-Damascus Coffee House2017 · Альбом · Tafelmusik Baroque Orchestra
Релиз The Music of Joseph Bologne, Chevalier de Saint-Georges
The Music of Joseph Bologne, Chevalier de Saint-Georges2017 · Альбом · Tafelmusik Baroque Orchestra
Релиз Best of German Baroque: J.S. Bach
Best of German Baroque: J.S. Bach2015 · Альбом · Johann Sebastian Bach
Релиз Best of French Baroque
Best of French Baroque2015 · Альбом · Tafelmusik Baroque Orchestra
Релиз Boccherini: Cellokonzerte
Boccherini: Cellokonzerte2015 · Альбом · Tafelmusik Baroque Orchestra
Релиз Reference Classics: First Sampling
Reference Classics: First Sampling2015 · Альбом · Various Artists
Релиз A Baroque Feast (Extended)
A Baroque Feast (Extended)2014 · Альбом · Jeanne Lamon
Релиз House of Dreams
House of Dreams2013 · Альбом · Tafelmusik Baroque Orchestra
Релиз Rameau: Dardanus - Le temple de la Gloire
Rameau: Dardanus - Le temple de la Gloire2012 · Альбом · Tafelmusik Baroque Orchestra
Релиз The Galileo Project: Music of the Spheres
The Galileo Project: Music of the Spheres2012 · Альбом · Tafelmusik Baroque Orchestra
Релиз Baroque Favorites
Baroque Favorites2012 · Альбом · Tafelmusik Baroque Orchestra

