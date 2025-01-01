О нас

Информация о правообладателе: Analekta
Релиз Wim Statius Muller: Antillean Dances – Port-of-call: Curaçao
Wim Statius Muller: Antillean Dances – Port-of-call: Curaçao2021 · Альбом · Louise Bessette
Релиз Gubaidulina: Complete String Quartets
Gubaidulina: Complete String Quartets2015 · Альбом · София Асгатовна Губайдулина
Релиз Schnittke: Quatuor et Quintette avec piano Trio à cordes
Schnittke: Quatuor et Quintette avec piano Trio à cordes2013 · Альбом · Torleif Thedeen; Danish National Radio Symphony Orchestra, conductor Leif Segerstam
Релиз Migrations
Migrations2011 · Альбом · Jonathan Crow
Релиз Reflections on Spain
Reflections on Spain2010 · Альбом · Louise Bessette
Релиз Messiaen: Les Oiseaux
Messiaen: Les Oiseaux2008 · Альбом · Louise Bessette
Релиз Winners Of The Prix Quebec Flandre (1988-2003)
Winners Of The Prix Quebec Flandre (1988-2003)2003 · Альбом · Louise Bessette
Релиз Scelsi: Piano Works, Vol. 1
Scelsi: Piano Works, Vol. 12000 · Альбом · Louise Bessette
Релиз Messiaen: Vingt regards sur l'Enfant-Jésus
Messiaen: Vingt regards sur l'Enfant-Jésus2000 · Альбом · Olivier Messiaen
Релиз Waltzes (transcriptions: Berg, Webern & Schönberg) & Bagatelles
Waltzes (transcriptions: Berg, Webern & Schönberg) & Bagatelles1996 · Альбом · Louise Bessette
Релиз Mozart et les oiseaux : Violin Sonatas Nos. 7-9 (Arr. for Flute)
Mozart et les oiseaux : Violin Sonatas Nos. 7-9 (Arr. for Flute)1996 · Альбом · Louise Bessette

Louise Bessette
Артист

Louise Bessette

Paula Gustafsson
Артист

Paula Gustafsson

Philip Glass
Артист

Philip Glass

Nelson Freire
Артист

Nelson Freire

Tim Allhoff
Артист

Tim Allhoff

Yuja\ Wang
Артист

Yuja\ Wang

David Fray
Артист

David Fray

Anja Lechner
Артист

Anja Lechner

François Couturier
Артист

François Couturier

Gabriel Fauré
Артист

Gabriel Fauré

Isata Kanneh-Mason
Артист

Isata Kanneh-Mason