Информация о правообладателе: Blue Flame Records
Трек · 1995
Jannona
22 лайка
#
Название
Альбом
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
O'zi bir dunyo2025 · Сингл · Yulduz Usmanova
Oriental Music Retrospective2020 · Альбом · Yulduz Usmanova
The Best Of Yulduz2000 · Альбом · Yulduz Usmanova
The Selection Album1997 · Альбом · Yulduz Usmanova
Binafscha1996 · Альбом · Yulduz Usmanova
Jannona1995 · Альбом · Yulduz Usmanova
I Wish You Were Here1995 · Альбом · Yulduz Usmanova
Jeli Jeli1993 · Альбом · Yulduz Usmanova
Alma Alma1993 · Альбом · Yulduz Usmanova