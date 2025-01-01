Информация о правообладателе: Analekta
Трек · 1997
Tres Danzas Concertantes: Andantino (Brouwer)
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Rodrigo - Giuliani - Brouwer1997 · Альбом · Ensemble Amati
Guitare Québec1996 · Альбом · Leo Brouwer
Brouwer: El Decameron Negro & other guitar works1995 · Альбом · Alvaro Pierri
Villa-Lobos: Chôros No.1, 12 Etudes, 5 Préludes1995 · Альбом · Alvaro Pierri
Paganini, de Falla, Piazzolla: Works For Violin And Guitar1995 · Альбом · Alvaro Pierri
Guitar Romance1993 · Сингл · Rias Orchestra