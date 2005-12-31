Информация о правообладателе: Arts Productions Ltd
Трек · 2005
Images Oubliées: Lent, Doux Et Mélancolique
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Dutilleux: Piano Works2021 · Альбом · Henri Dutilleux
Beethoven: 29 Songs of Various Nations, WoO 1582019 · Альбом · Jean-Pierre Armengaud
Beethoven: Polyphonic Italian Songs, WoO 992019 · Альбом · Jean-Pierre Armengaud
Beethoven: 26 Welsh Songs, WoO 1552019 · Альбом · Jean-Pierre Armengaud
Beethoven: 25 Scottish Songs, Op. 1082019 · Альбом · Jean-Pierre Armengaud
Beethoven: 63 Irish Songs, WoO 152, 153 & 1542019 · Альбом · Jean-Pierre Armengaud
Beethoven: 4 English Songs, WoO 1572019 · Альбом · Jean-Pierre Armengaud
Beethoven: 22 Scottish Songs, WoO 1562019 · Альбом · Jean-Pierre Armengaud
Beethoven: Lieder2019 · Альбом · Jean-Pierre Armengaud
d'Indy: Piano Sonata in E Minor, Op. 63 & Tableaux de voyage, Op. 33 (Excerpts)2019 · Альбом · Vincent d'Indy
Debussy: Stage, Opera & Lyric Works2018 · Альбом · Jean-Pierre Armengaud
Debussy: Four-Hand Piano Music, Vol. 22016 · Альбом · Claude Debussy