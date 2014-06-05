Информация о правообладателе: Classical Digital Remasterings
Трек · 2014
21 Hungarian Dances: No. 17, Andantino in F-Sharp Minor
1 лайк
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Still & Bonds - Symphonies & Variatons2025 · Альбом · Yannick Nézet-Séguin
Cello Concerto / Symphony No. 12025 · Альбом · Мстислав Ростропович
My American Story: North2024 · Альбом · Daniil Trifonov
Prokofiev: Symphonies Nos. 1,4,5,6,7, The Love for Three Oranges, Lieutenant Kijé by Eugene Ormandy (2024 Remastered, Philadelphia 1953-1963)2024 · Сингл · Eugene Ormandy
Mendelssohn: Piano Concerto No. 1 in G Minor, Op. 252024 · Сингл · Philadelphia Orchestra
Brahms: Violin Concerto D-Dur, Op.772024 · Сингл · Eugene Ormandy
Mozart: Violin Sonata Es-Dur, Kv 4812024 · Сингл · Robert Casadesus
Beethoven: Violin Sonata No.9 A-Dur, Op. 47 "Kreutzer"2024 · Сингл · Zino Francescatti
Beethoven: Violin Concerto D-Dur, Op.612024 · Сингл · Zino Francescatti
Leopold stokowski conducts Bach - selected trascriptions arranged by stokowsky2023 · Сингл · Leopold Stokowski
Eugene Ormandy Conducts Grieg · Sibelius · Alfvén2023 · Сингл · Eugene Ormandy
The Glorious Sound Of Christmas2023 · Альбом · Philadelphia Orchestra