Информация о правообладателе: Classical Digital Remasterings
Другие альбомы артиста

Релиз Still & Bonds - Symphonies & Variatons
Still & Bonds - Symphonies & Variatons2025 · Альбом · Yannick Nézet-Séguin
Релиз Cello Concerto / Symphony No. 1
Cello Concerto / Symphony No. 12025 · Альбом · Мстислав Ростропович
Релиз My American Story: North
My American Story: North2024 · Альбом · Daniil Trifonov
Релиз Prokofiev: Symphonies Nos. 1,4,5,6,7, The Love for Three Oranges, Lieutenant Kijé by Eugene Ormandy (2024 Remastered, Philadelphia 1953-1963)
Prokofiev: Symphonies Nos. 1,4,5,6,7, The Love for Three Oranges, Lieutenant Kijé by Eugene Ormandy (2024 Remastered, Philadelphia 1953-1963)2024 · Сингл · Eugene Ormandy
Релиз Mendelssohn: Piano Concerto No. 1 in G Minor, Op. 25
Mendelssohn: Piano Concerto No. 1 in G Minor, Op. 252024 · Сингл · Philadelphia Orchestra
Релиз Brahms: Violin Concerto D-Dur, Op.77
Brahms: Violin Concerto D-Dur, Op.772024 · Сингл · Eugene Ormandy
Релиз Mozart: Violin Sonata Es-Dur, Kv 481
Mozart: Violin Sonata Es-Dur, Kv 4812024 · Сингл · Robert Casadesus
Релиз Beethoven: Violin Sonata No.9 A-Dur, Op. 47 "Kreutzer"
Beethoven: Violin Sonata No.9 A-Dur, Op. 47 "Kreutzer"2024 · Сингл · Zino Francescatti
Релиз Beethoven: Violin Concerto D-Dur, Op.61
Beethoven: Violin Concerto D-Dur, Op.612024 · Сингл · Zino Francescatti
Релиз Leopold stokowski conducts Bach - selected trascriptions arranged by stokowsky
Leopold stokowski conducts Bach - selected trascriptions arranged by stokowsky2023 · Сингл · Leopold Stokowski
Релиз Eugene Ormandy Conducts Grieg · Sibelius · Alfvén
Eugene Ormandy Conducts Grieg · Sibelius · Alfvén2023 · Сингл · Eugene Ormandy
Релиз The Glorious Sound Of Christmas
The Glorious Sound Of Christmas2023 · Альбом · Philadelphia Orchestra

Похожие артисты

Philadelphia Orchestra
Артист

Philadelphia Orchestra

Владимир Давидович Ашкенази
Артист

Владимир Давидович Ашкенази

Edvard Grieg
Артист

Edvard Grieg

Richard Bonynge
Артист

Richard Bonynge

Дмитрий Дмитриевич Шостакович
Артист

Дмитрий Дмитриевич Шостакович

Boston Symphony Orchestra
Артист

Boston Symphony Orchestra

Neeme Jarvi
Артист

Neeme Jarvi

Carmen Piazzini
Артист

Carmen Piazzini

André Previn
Артист

André Previn

Chamber Orchestra of Europe
Артист

Chamber Orchestra of Europe

Svetlana Stanceva
Артист

Svetlana Stanceva