Информация о правообладателе: Satelisong
Трек · 2014
La bague à Jules
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Stars de la Chanson Française2023 · Альбом · Jacques Brel
Brave Margot (Remastered)2022 · Альбом · Patachou
Va danser (Remastered)2022 · Альбом · Patachou
Bal chez Temporel (Remastered)2022 · Альбом · Patachou
Vintage Cafè: Sur ma vie2022 · Альбом · Patachou
Printemps Et Paris - Des Chansons De Patachou2022 · Альбом · Patachou
Patachou - Vintage Sounds2022 · Альбом · Patachou
C'est Si Bon/Pigalle/Aupres De Ma Blonde2021 · Сингл · Patachou
Remastered Hits2021 · Альбом · Patachou
Patachou Sings - The Masterpieces, Vol.12021 · Альбом · Patachou
Patachou Sings - The Masterpieces, Vol. 22021 · Альбом · Patachou
La Belle-Soeur A Éloi / A La Villette2021 · Сингл · Patachou