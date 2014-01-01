Chega De Saudade

2023 · Альбом · João Gilberto

Cançao do Amor Demais + Grandes Momentos

2021 · Альбом · Elizete Cardoso

Sax Voz Vols. 1 & 2 w/ Moacyr Silva

2021 · Альбом · Elizete Cardoso

Bossa Nova Collection

2019 · Альбом · Elizete Cardoso

Jazz & Bossa (Original Recording)

2019 · Альбом · Elizete Cardoso

Canção do Amor Demais (The Record That Started Bossa Nova)

2019 · Альбом · Elizete Cardoso

Canção do Amor Demais (Som do Brasil)

2019 · Альбом · Elizete Cardoso

Noturno

2017 · Альбом · Elizete Cardoso

Legendary Collection: Serenata do Adeus

2016 · Альбом · Elizete Cardoso

Turn Of The Year Masquerade

2015 · Альбом · Elizete Cardoso

Express Yourself

2015 · Альбом · Elizete Cardoso

Lets Have A Drink