· The Golden Gate Quartet

2025 · Альбом · The Golden Gate Quartet

When The Saints Go Marchin In

· The Golden Gate Quartet

2025 · Альбом · The Golden Gate Quartet

When The Saints Go Marchin In

· The Golden Gate Quartet

2024 · Альбом · The Golden Gate Quartet

The Good Book

· The Golden Gate Quartet

2024 · Альбом · The Golden Gate Quartet

The Golden Gate Quartet Collection

· The Golden Gate Quartet

2024 · Альбом · The Golden Gate Quartet

· The Golden Gate Quartet

2024 · Альбом · The Golden Gate Quartet

Made In Raleigh, North Carolina, USA (Feb. 2002)

· The Golden Gate Quartet

2024 · Альбом · The Golden Gate Quartet

Golden Gate Quartet & Associates, Vol. 2: 1941-1952

· The Golden Gate Quartet

2023 · Альбом · The Golden Gate Quartet

They all sang: Johnny Mark's Rudolph the Red-Nosed Reindeer - , Vol. 3