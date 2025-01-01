О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Transmetal

Transmetal

Трек  ·  1997

R.D:S

Transmetal

Исполнитель

Transmetal

Трек R.D:S

#

Название

Альбом

1

Трек R.D:S

R.D:S

Transmetal

Muerto en la Cruz

2:46

Информация о правообладателе: Discos Denver
Волна по треку

Волна по треку


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Clásicos, Vol. 2
Clásicos, Vol. 22023 · Альбом · Transmetal
Релиз Lápidas Sin Epitafios
Lápidas Sin Epitafios2023 · Альбом · Transmetal
Релиз Adiós Satanás
Adiós Satanás2022 · Альбом · Transmetal
Релиз Adiós Satanás
Adiós Satanás2022 · Сингл · Transmetal
Релиз Welcome to Hell
Welcome to Hell2021 · Сингл · Transmetal
Релиз Demos
Demos2021 · Альбом · Transmetal
Релиз El Trigesimo Mandamiento
El Trigesimo Mandamiento2021 · Альбом · Transmetal
Релиз 33
332021 · Альбом · Transmetal
Релиз Supervivencia en el Mexico Barbaro (En Vivo)
Supervivencia en el Mexico Barbaro (En Vivo)2021 · Альбом · Transmetal
Релиз Indestructible
Indestructible2021 · Альбом · Transmetal
Релиз Demiurgo
Demiurgo2021 · Альбом · Transmetal
Релиз Maldito Rock and Roll
Maldito Rock and Roll2021 · Альбом · Transmetal

Похожие артисты

Transmetal
Артист

Transmetal

Joe Satriani
Артист

Joe Satriani

Lemmy Kilmister
Артист

Lemmy Kilmister

Joe Lynn Turner
Артист

Joe Lynn Turner

Tesla
Артист

Tesla

Marty Friedman
Артист

Marty Friedman

Tony Franklin
Артист

Tony Franklin

Tony Iommi
Артист

Tony Iommi

Vinny Appice
Артист

Vinny Appice

Rudy Sarzo
Артист

Rudy Sarzo

Gus G.
Артист

Gus G.